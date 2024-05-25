正絹（絹100%）がま口ポーチ.ピンク

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ご覧いただき、ありがとうございます。正絹（絹100%）の帯をリメイクしました。ハンドメイド作品です。縫い目の乱れや形のずれがございます。完璧をお求めの方は、ご購入をお控えください。縦、約13cm横、約14cm※オーダー、不可です。※割引はいたしておりません。こちらの価格でご納得いただけましたら、ご検討をお願いいたします。