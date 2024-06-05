⭐️ハンドメイド レザートートバッグ‼️⭐️ 牛本革　レディーストートバッグ

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ご覧いただきありがとうございます。本革製トートバッグです。厚み：約1.8mmのシュリンク革を使用し、硬すぎないしっとりした仕上りになっています。ホワイトとブラウンのおしゃれなバイカラートートバッグです。持ち手にも幅20mmのしっかりした本革を使用、バッグ内側にはマグネットホックと小物ポケットを、内側の底板補強と底鋲も付けてますので汚れ防止に役立ちます。表面がシュリンクシボですのでキズや汚れに強いです。サイズ：横幅25cm（上部）/ 20cm（下部）高さ23cmマチ9cm持ち手33cm◇ハンドメイドですので、サイズや色が若干異なる場合がございます。気になる点がございましたら、ご購入前にお問い合わせ下さい。ハンドメイド品にご理解いただき、ご購入お願いいたしますm(__)m#レザークラフト#母の日#ホワイトデー#誕生日プレゼント#クリスマス#可愛い#プレゼント#小物#春#型押しカラー···ホワイト/ブラウン柄・デザイン···無地素材···本革素材···レザー(本革)