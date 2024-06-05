No.150 チェーンショルダー付　インド刺繍リボン　巾着バック

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SAEL4380⇨4100yen✔︎SAELの為、各割引は使用不可となります。✔︎複数ご購入頂いた場合は、各割引をご使用頂けます。Sサイズ✔︎封筒発送ゆうゆうメルカリ便発送⇨＋60円☑︎リピーター割-50円☑︎２点目以降 各-50円リピーター様、複数ご購入がない場合は即購入可能です。〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜インド刺繍リボンを施した巾着バックです。チュールタイプの刺繍リボンを豪華に２種類を合わせています。ゴールドの糸やスパンコールでキラキラと美しいです。真鍮古美色のチェーンショルダー付きです。 取り外し可能なタッセルチャーム付き。紐のウッドビーズがカジュアル感もあり、使いやすいデザインとなっております。 二つ折り財布、スマホ、小物が入るサイズ感です。✔︎内ポケットあり ✔︎マチなしサイズ約22.0×25.0センチ内寸 約21.0×21.0センチショルダー約120センチ 金具含まず幅 約8mm重さ：94ｇ素材：チェーン：鉄製 ナスカン:合金製✔︎ハンドメイドのため、多少の縫い目や生地の歪みがありますが、使用に問題ありません。ご理解の程宜しくお願い致します。◯ラッピングあります。300円のものがあります。 #RIOA⇦こちらよりShop内アクセサリーを全て見られます。◆海外パーツ商品のため、傷やバリがある場合がございますので、完璧を求める方は、ご購入をお控え下さいませ。◆モニターによって色彩などのイメージと異なる場合がございます。イメージが違うなどのご理由で返品、キャンセルは出来ませんので、予めご了承ください。◆一つ一つ、ハンドメイドで手作りさせて頂いております。素人が作ったもので、既製品のような強度はありません。引っ張ったり、水に浸けたりしないようにお願い致します。#インド刺繍リボン#インド刺繍リボン巾着バック#巾着バック#タッセルチャーム付き#韓国ファッション#人気#RIOA