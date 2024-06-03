専用です♡ミナペルホネン♡2wayマザーズバッグM♡ハンドメイド♡

ご覧頂きありがとうございます╰(*´︶`*)╯♡こちらは☆ワンちゃん☆様専用となりますので他のお客様のコメントはご遠慮願いますm(__)m⚠️こちらはミナペルホネン、コラボ商品ではございません。⚠️こちらタンバリンネイビー生地はこちらオーダーで残布僅かとなります。オーダー①2wayマザーズバッグM¥8880〜Msize約H31×W35×D13✅表面 countベージュ生地 後面 タンバリンネイビー生地(黒に近い濃紺生地)+¥13800✅暫定サイドポケットタンバリンネイビー✅暫定持ち手は表タンバリンネイビー✅ミナ生地以外の所は黒11号帆布底部分、ショルダー紐表、持ち手裏面、サイドポケット上部分✅ショルダー紐①表のみミナ生地(タンバリン生地)¥2600②表のみミナ生地(count生地)①、②共(裏面は黒11号帆布)♡通常サイズ約135程✅通常サイドポケットゴム入り✅入口ファスナー➕アメリカンホック✅中生地はお任せとなりますが苦手なお色がありましたらお聞かせ下さいね。☑️背面ファスナーポケット＋¥800✅中ポケット 横幅いっぱい真ん中2分割✖️２☑️中ポケット付近にDカン➕¥300☑️中にタンブラーポケット＋¥500オーダー②¥5380〜✅ベレー帽✅foresttileベージュ2面➕¥1400✅他の４面は合う色の生地(ベージュ系希望)✅中生地スリーピングローズ生地✅フリーsize(57〜58cmまで対応)→サイズ63cm程に変更➕¥700✅帽子サイズテープ生成りオーダー③✅未定ベレー帽✅countベージュ、タンバリン1面ずつ➕¥1200✅他の４面は合う色の生地(ベージュ系希望)✅中生地スリーピングローズ生地✅フリーsize(57〜58cmまで対応)→サイズ63cm程に変更➕¥700✅帽子サイズテープ生成り発送はご購入後にメルカリ便に変更させて頂きます。#ミナペルホネン＃タンバリン#シンフォニー#マザーズバッグ#ワンショルダー#ハンドメイド#トートバッグ#ピースバッグ素材···リネン···トートバッグ柄・デザイン···ドット素材···リネン