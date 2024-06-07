♦︎割引♦︎《R》溜塗 千筋吸物椀5客 木製漆器　（230425G2）

ご覧頂きましてありがとうございます。溜塗千筋吸物椀5客で御座います。使用スレも少なく目立った傷み無し。上品なお品物です。木製漆器サイズ径約11.3㎝×高さ約5.8㎝蓋含む高さ約8㎝⚫︎同じお品物があと15客御座います#怜以子出品中の椀一覧はこちらその他お品物と同梱ご希望の方はご購入前にお申し付け下さい。ご購入後の同梱はメルカリのシステム上不可となっております。当ページ（メルカリ）で掲載している写真及び文書を引用・転載することを禁止します。#懐石#茶懐石#吸物椀



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