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商品詳細
カラー···レッドサイズ···3～3.5人掛け（171～200cm）少し前に購入したものです。引っ越した際部屋に合わないので出品します。値段等相談乗ります10月から1ヶ月半くらい出張の為、質問等あれば言ってください
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