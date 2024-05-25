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エルジソファー
商品番号 I88936140315
商品名

エルジソファー
ブランド名 Ivital
特別価格 税込 17,700 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···レッドサイズ···3～3.5人掛け（171～200cm）少し前に購入したものです。引っ越した際部屋に合わないので出品します。値段等相談乗ります10月から1ヶ月半くらい出張の為、質問等あれば言ってください
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