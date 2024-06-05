ラタンカウチソファ クッション２個付き 軽量 ソファー セパレート 140 ...

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カラー...ブラウン主な張り地...布・ファブリック機能...ロータイプテイスト...アジアン・エスニック・モロッコ風、アンティーク・クラシックサイズ：幅140×奥行50×高65/座面高33cm主材：籐/ラタンポリエステルウレタン樹脂塗装インドネシア製#ロミジュリラタン#ロミジュリソファ◆軽量で丈夫なラタン製のソファ。クッションは着脱式なので四季を通じてお使いになれます。座面下や両サイドには収納ラック付き。手作業で製作のため、1点毎に個体差が生じます。※複数在庫しております。数量をご希望の場合にはお問い合わせください。籐家具ヴィンテージディスプレイラックキャビネットラタン籐藤アラログ棚ラックチェストインテリアディスプレイアンティーク古道具レトロモダンジャパニーズモダンナチュラル昭和レトロフレンチカントリーバスケットかご古家具昭和レトロヨーロピアンバリ島プロカントアンティークヴィンテージTS13