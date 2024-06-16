ソファー　L字　カウチソファ　3人掛け

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。入れ替えに伴い出品します。3年ほど使用しました。ヘタリもなく美品かと思います。カバーは取り外し可能です。足を伸ばせる方は左右どちらにでも取り付け可能です。クッション性、きしみ音、問題ありません。お引き取りに来られる場合は送料かかりません。兵庫県カラー···ブラウンサイズ···3～3.5人掛け（171～200cm）幅186奥行き140高さ76（足11）cm#ナチュラル#家具#天然木#おしゃれ#ソファ
http://narcologia.ru/goods/message851627.html
http://narcologia.ru/goods/cotton919361.html
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