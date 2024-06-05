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- ミスタードーナツ 食器セット 【ミスドロゴ入】
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商品詳細
ミスタードーナツロゴ入り食器セットです。お値段を値下げしました！ドーナツ皿５枚ティーポット2点ティーカップ2点とソーサー２点シュガーポット1点１枚目の写真に載せてる品合計12点です。スプーンはありません。昔どうしても揃えたくて、25年以上前キャンペーンで必死に集めました。非売品で今では入手困難だと思います。何度か使った為、一部ロゴの薄れと底の部分汚れあります。写真にてご確認ください。このセットでお茶しながらドーナツ食べるとサイコーです！特に目立った大きな傷は見当たりませんが、使用していたことをご理解下さい。小傷など気になる方は購入をお控え下さい。現在バラ売りは考えていません。ミスド ミスタードーナツ 食器 ティーポットドーナツ皿 ティーカップ レトロ ヴィンテージビンテージ マグカップ カップ 非売品
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