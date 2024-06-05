✳大塚家具 カウチソファ L/S✷送料込み ✳商品説明必ずお読み下さい✷

✳大塚家具カウチソファL/S✳配送料込み購入ご希望の方は商品説明必読の上、コメントをお願い致します。大塚家具オリジナル、L/SComfortエルエスコンフォートです。シンプルなレザーのブラックですのでどんなタイプのお部屋にも合わせ易いと思います。夫婦2人のみで使用しており、子供が飛び跳ねたりしていません。僕は海外出張が多くあまり座っていませんので、特にひとつの方はあまりヘタリがありません。喫煙者はいません。ペットはいません。《サイズ》カウチ側 長さ193cm幅93cm高さ77cm長椅子側長さ163cm幅93cm高さ77cm《梱包・発送たのメル便料金込み》カウチ側 三辺計 363cm25,400円長椅子側 三辺計333cm18,500円※梱包・発送たのメル便の仕様で左右のソファを別々に決済して頂かなければならず、ご購入希望の方はまずコメントからご連絡をお願い致します。コメント頂きました後、表示金額を半分にした出品ページを2点作成しますので、両方のご購入お願い致します。送料は込みの金額ですが、内訳のみ変わります。※神経質な方は購入になさらないで下さい。※カウチ部分と普通の部分と2つでセットになります。BoConcept ボーコンセプトACTUS アクタスKARIMOKU カリモク家具KarimokuNewStandard カリモクニュースタンダードmaruniマルニマルニ木工TOYOKITCHENSTYLEトーヨーキッチンスタイルLloyd'sAntiquesロイズ・アンティークスTHECONRANSHOPザ・コンランショップROLFBENZ ロルフベンツ大塚家具カウチソファカウチソファ



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