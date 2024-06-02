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IKEA イケア　ニルス　スツール　椅子
商品番号 Y87387254377
商品名

IKEA イケア　ニルス　スツール　椅子
ブランド名 イケア
特別価格 税込 2,261 円
在庫状況 あり

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商品詳細

シートの幅:34cmシートの奥行き:34cmシートの高さ:47cm目立った傷、汚れなし特徴···完成品テイスト···北欧風主な素材···木
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