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WEDGWOOD ウェッジウッド ワイルドストロベリー カップ\u0026ソーサー
商品番号 A79101255833
商品名

WEDGWOOD ウェッジウッド ワイルドストロベリー カップ\u0026ソーサー
ブランド名 ウェッジウッド
特別価格 税込 1,843 円
在庫状況 あり

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商品詳細

WEDGWOODウェッジウッドワイルドストロベリーカップ\u0026ソーサーリー食器棚で長年保管しておりました。縁の金彩も綺麗な状態です。sizeカップ口径8.5cm高さ7cmソーサー直径14.5cm満水容量200cc八分目容量150cc旧刻印のお品物となります。長期自宅保管にご理解頂ける方のご購入宜しくお願い致します。細かい点を気になさる方はご購入お控え下さい。4999#カップ\u0026ソーサー#ワイルドストロベリー#WEDGWOOD#ウェッジウッド#旧刻印ウェッジウッド#ヴィンテージ#アンティーク
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