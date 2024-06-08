WEDGWOOD ウェッジウッド ワイルドストロベリー カップ\u0026ソーサー

WEDGWOODウェッジウッドワイルドストロベリーカップ\u0026ソーサーリー食器棚で長年保管しておりました。縁の金彩も綺麗な状態です。sizeカップ口径8.5cm高さ7cmソーサー直径14.5cm満水容量200cc八分目容量150cc旧刻印のお品物となります。長期自宅保管にご理解頂ける方のご購入宜しくお願い致します。細かい点を気になさる方はご購入お控え下さい。4999#カップ\u0026ソーサー#ワイルドストロベリー#WEDGWOOD#ウェッジウッド#旧刻印ウェッジウッド#ヴィンテージ#アンティーク



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