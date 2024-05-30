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- 【ペアお茶碗】3.5寸マカイ やちむん カニ紋・点打ち
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商品詳細
沖縄のやちむんのお茶碗ペアセットです。数年前、やちむんの里で購入しました。数回使用しましたが断捨離のため出品します。小ぶりで使いやすいお茶碗です。やちむんには色々な特徴があります。・釉薬のムラやプツプツと噴いた表面。・器の肌や底などにみられる貫入（ヒビ）ご理解いただきご購入ください。【サイズ】直結約10.5cm高さ約6cmお皿/お椀/デザート食器···ペア(2つ)
http://narcologia.ru/goods/slide987087.html
http://narcologia.ru/goods/kindness822605.html
http://narcologia.ru/goods/contemplate993077.html
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