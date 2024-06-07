首都圏送無料〜Crastina30万フェザー海外サイズコーナーL字ソファベージュ



首都圏送無料〜Crastina30万フェザー海外サイズコーナーソファー ...



首都圏送¥0〜Crastina30万フェザー海外サイズコーナーソファーベージュ



首都圏送¥0〜Crastina30万フェザー海外サイズコーナーソファーベージュ | フリマアプリ ラクマ



首都圏送¥0〜Crastina30万フェザー海外サイズコーナーソファーベージュ



首都圏送¥0〜Crastina30万フェザー海外サイズコーナーソファーベージュ



首都圏送¥0〜Crastina30万フェザー海外サイズコーナーソファーベージュ ...



首都圏送¥0〜Crastina30万フェザー海外サイズコーナーソファーベージュ



首都圏送¥0〜Crastina30万フェザー海外サイズコーナーソファーベージュ



最新な ♥unico(ウニコ) 首都圏送無料〜Crastina30万フェザー海外 ...



首都圏送¥0〜Crastina30万フェザー海外サイズコーナーソファーベージュ



傷・汚れに強い合成皮革 ソファベッド, ソファベッド Nシールド ...



姫ロココ・ジェニファーテイラー・カウチソファ 注目ショップ ...



最新な ♥unico(ウニコ) 首都圏送無料〜Crastina30万フェザー海外 ...



華麗 もももー料金 カウチソファ 25万円 ラージュ Francfranc コーナー ...



キャメル L字ソファ ① 流行 ablerubbishremovals.com.au-メルカリ ...

⭐︎こちらは、規格外の大きさと、凄まじい快適性を誇る、クラスティーナフェザーソファーで御座います見た瞬間、座ってみたいと思わせる大きさとモコモコ感そして想像を超え、座った瞬間「凄い」と声が出てしまう程、座り、寝心地が最高、全身が柔らかに包まれ、生活に素晴らしい癒しと快適性を取り込む事が出来るかと思います（過去No.1の快適性）また、一つ一つのカバーがシンプルな為、カバーのDIYも簡単そうで、好きな色のカバー作成も○未使用に近いとまでは行きませんが、非常に使用感の少ない状態※商品調査情報及び価格は間違っている場合が御座います※記載事項は必ず全てお読み下さい◯格安の自社配達可能地域【夜間のみ】画像2枚目ご参照下さいませ配達人員1名に付き、搬入をお手伝い頂く必要が御座います△川崎駅から100km以上のお届けは外注輸送にて4万円前後かかります、必ずコメント欄からご相談下さい当商品は中古品、並びに画像に写りきらない箇所等も御座います為、神経質な方、過剰に品質を期待される方のご利用はお控え頂きます様お願い申し上げます 値下げ交渉は削除致します悪戯防止の為、ご入金は30分以内に可能な状況でのみご利用下さいご不明な点は必ずコメント欄からお問合せ下さい倉庫拠点の為現物確認、画像追加不可★配達日を調整致しますので取引きメッセージにてご希望日をお知らせ下さい※！必ずご在宅の日、購入から10日以内程度■商品詳細全面クリーニング済み一般的なアパート間口で搬入可（間口形状のにより搬入不可の場合有り、要通路、ソファーサイズ確認）クラスティーナフェザーソファーused定価30〜40万前後ネット調査おおよそ㎝サイズ幅285 奥行95/182座面高45 高さ70使用感あり ストライプカバー1つチャック破損手縫い全体的に非常に綺麗搬入時に商品を入念にチェックして頂き、その場で評価をして頂いてお取引き完了となりますお届け後のキャンセルは受け付けておりませんゆえ、神経質な方はネット購入及びエスハウスの利用をお控え頂きます様ご理解の程、宜しくお願い申し上げます何らかの事情でやむを得ないキャンセルの場合は川崎駅から1km×1000円をご請求致します事ご了承下さいませ#エスハウスインテリア #エスハウス