ロフトベッド シングル コンセント付き パイプベッド宮 ロフト北欧風二段ベッド

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サイズ：ロフトベッドタイプ外寸：幅130.5×長さ213×高さ171cmベッド部内寸：95×200cm（マットレス厚10cmオススメ）支柱の太さ：直径5cm重量：約43kg耐荷重:約150kg素材:スチール（塗装仕上げ）1ロフトベッド収納スペースだけじゃない生活空間にもなるミドルタイプ2シングルベッド「お子様の成長」「新居のお部が狭い」などライフスタイルが変わっても今度はシングルベッドとしてずっとお使いいただけるベッドですpoint1充実機能の宮棚目覚まし時計やメガネなどが置ける便利な宮棚付きコンセントを使って携帯の充電もできます宮棚は取り外してもOK隙間スペースにも設置しやすいpoint2しっかり支える耐荷重150kg力強い安定性を支えるのヒミツ！安心設計1直径5cmの極太支柱耐震性抜群支柱の直径は5cmとなっており、横揺れに強い頑丈な造りとなっています！4本の支柱はしっかりと組み合わせた後、ビスで固定。頑丈設計で耐震機能を強化し、安定感を保ちます。安心設計2結合部もガッチリ！安心・安全の強度！ジョイント部分はしっかり連結できるように加工しているので、外れたり折れたりすることはありません！安心設計3背面の「補強クロスバー」、4本のパイプを固定するしっかりと溶接補強された太い「コの字型サポートバー」point3安全性と使いやすさのコダワリ1側面で支えてずり落ちを防し上段には、睡眠中の転落を防ぐサイドフレームが付いています、高さ29cm横幅94.5cmの安心設計、布団のずり落ちや寝返りを支えてくれます。2転倒・ずり落ちをダブルサポート睡眠中の転落を防ぐ寝返りストッパー付き布団のずれ落ちも枕のずり落ちを防いでくれる嬉しいポイントです。point4通気性もバッチリで年中快適寝台は通気性が高いフレーム床。梅雨時期や結露など、湿気がたまりやすい場所の通気性を確保します。快適にお使いいただけます。DetailPoint207cmのロングサイズ女性でも男性でもゆったりとくつろげます傷防止クッションベッド脚には、床面に傷がつきにくいクッション付き！パウダー塗装フレームはパウダーコート塗装を施しました。紫外線による色褪せがしにくく、さらに锖にくいのが特徴です。