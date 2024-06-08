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【studio m'】ジャスミン　ポット\u0026カップ　セット
商品番号 L27889150479
商品名

【studio m'】ジャスミン　ポット\u0026カップ　セット
ブランド名 スタジオエム
特別価格 税込 1,872 円
在庫状況 あり

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商品詳細

スタジオエム　ジャスミン(窯変黒)のポットとカップの2点セットです。ポット×1サイズ:φ97mm/W173mm/D97mm/H104mm/280ccカップ×12年ほど前に購入し、数回使用しております。
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