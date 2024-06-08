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- 【studio m'】ジャスミン ポット\u0026カップ セット
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商品詳細
スタジオエム ジャスミン(窯変黒)のポットとカップの2点セットです。ポット×1サイズ:φ97mm/W173mm/D97mm/H104mm/280ccカップ×12年ほど前に購入し、数回使用しております。
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