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ロフトベッド シングル パイプベッド 収納棚 デスク付き 北欧風　コンセント付き
商品番号 E99874343257
商品名

ロフトベッド シングル パイプベッド 収納棚 デスク付き 北欧風　コンセント付き
ブランド名 Eswirl
特別価格 税込 14,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

商品仕様：素材スチール商品サイズ幅204×奥行104×高さ170.5cm梱包個口1梱包サイズ幅111.5×奥行49.5×高さ35cm重量（Netweight）46.3kg重量（Grossweight）48.3kg耐荷重約150KG組立品/完成品組立品商品の説明：ロフトベッドでお部屋を自由にデザインロフトベッドで限りあるスペースを賢く使って、お部屋をすっきりします。ベッド下空間ベッドの下は三段階の収納棚が設置しています。生活空間や収納スペースとして活用できます。ベッド下に机も付きで、快適な眠りも勉強も叶える一台です。様々なシーンで活用できるロフトベッドアイディア次第でいろいろな使い方可能。勉強スタイル、仕事スタイル、リビングスタイル、全部楽しめます！デスク付きベッドにデスクが付いたロフトベッド。スペースに困らず快適に勉強や作業を行えます。便利な２口コンセント机の上に便利な２口コンセント付き。勉強しながら充電したり照明したりすることができます。
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