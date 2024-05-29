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GMFK84○eilersen / アイラーセン ストリームライン ACTUS
商品番号 T13203301778
商品名

GMFK84○eilersen / アイラーセン ストリームライン ACTUS
ブランド名 Tspare
特別価格 税込 37,700 円
在庫状況 あり

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商品詳細

GMFK84○eilersen/アイラーセンストリームラインACTUSアクタスカウチソファ定価約47万北欧モダンファブリック□□商品説明□□北欧で最も売れているソファブランドeilersen。今から125年前の1895年にデンマークのオーデンセで創業したeilersenは、馬車のシート作りから始まり、バスのシートを経てソファへと、常に座り心地を追求し成長してきたブランドです。1970年代にソファを作り始め現在に至るまで構造や素材などの研究を進め数多くの名作と言われるソファを生み出してきました。約:実寸サイズ（mm）w800×d1600×h700×sh460（シェーズ）w1300×d950（2P）※若干の誤差はご了承下さい。●コンディションランク【CD】S×新品、未使用品A×未使用に近いB×目立った傷や汚れなしC×やや傷や汚れありD×傷や汚れありE×全体的に状態が悪い※特記事項/備考欄カバーは全て取外しクリーニング済みですが座面にはヤケ退色が見られます。純正連結ネジが4個欠品していますが1/2固定でも使用上、問題ありません。●送料/発送方法らくらく家財宅急便E+Dランク兵庫県より発送させて頂きます。※コメント前にプロフィール必読ください
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