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- GMDK444○ 革張り 3人掛けソファ トリプルソファ 3シータ
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商品詳細
GMDK444○革張り3人掛けソファトリプルソファ3シーター英国アンティーク調クラシック家具ベンチチェア鋲打洋館長椅子□□商品説明□□アンティーク調3シーターチェア約:実寸サイズ（mm）w1700×d760×h735×sh390※若干の誤差はご了承下さい。●コンディションランク【D】S×新品、未使用品A×展示品等の使用感少ない美品B×やや傷汚れあり、全体的には程度良好C×傷汚れ使用感ありD×年代物、アンティーク品E×ジャンク※特記事項/備考欄●送料/発送方法らくらく家財宅急便Eランク兵庫県より発送させて頂きます。※コメント前にプロフィール必読下さい
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