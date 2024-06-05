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GMDK444○ 革張り 3人掛けソファ トリプルソファ 3シータ
商品番号 Y80835594815
商品名

GMDK444○ 革張り 3人掛けソファ トリプルソファ 3シータ
ブランド名 Yspare
特別価格 税込 34,905 円
在庫状況 あり

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商品詳細

GMDK444○革張り3人掛けソファトリプルソファ3シーター英国アンティーク調クラシック家具ベンチチェア鋲打洋館長椅子□□商品説明□□アンティーク調3シーターチェア約:実寸サイズ（mm）w1700×d760×h735×sh390※若干の誤差はご了承下さい。●コンディションランク【D】S×新品、未使用品A×展示品等の使用感少ない美品B×やや傷汚れあり、全体的には程度良好C×傷汚れ使用感ありD×年代物、アンティーク品E×ジャンク※特記事項/備考欄●送料/発送方法らくらく家財宅急便Eランク兵庫県より発送させて頂きます。※コメント前にプロフィール必読下さい
http://narcologia.ru/goods/flight943428.html
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