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GMGH180B○OSLO / オスロ リクライニングチェア シングルソファ 1
商品番号 U97956957834
商品名

GMGH180B○OSLO / オスロ リクライニングチェア シングルソファ 1
ブランド名 Uspare
特別価格 税込 7,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

GMGH180B○OSLO/オスロリクライニングチェアシングルソファ1人掛けソファファブリック□□商品説明□□オスロリクライニングチェア約:実寸サイズ（mm）w630×d800×h830×sh370※若干の誤差はご了承下さい。●コンディションランク【C】S×新品、未使用品A×未使用に近いB×目立った傷や汚れなしC×やや傷や汚れありD×傷や汚れありE×全体的に状態が悪い※特記事項/備考欄●送料/発送方法らくらく家財宅急便Cランク兵庫県より発送させて頂きます。※購入、コメント前にプロフィール必読下さい
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