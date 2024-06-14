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ポケモンカードゲーム ナタネの活気 SAR PSA10
商品番号 A81909726321
商品名

ポケモンカードゲーム ナタネの活気 SAR PSA10
ブランド名 Aspare
特別価格 税込 3,293 円
在庫状況 あり

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商品詳細

☆☆お手数ですがプロフィールの方も必ずご覧ください☆☆ケースに若干の擦り傷がある為、相場よりもお安くお値段を設定しております。当商品は自ら直送したワンオーナー品となります。PSA10やPSA9でもカード及びケースに欠けや初期傷がある場合がございますが、予め御承知おきください。写真の番号及びQRコードからPSAのHP上で状態を確認出来ますので、ご確認下さい。発送は入金確認後から2,3日程度の予定です。●まとめ買いメルカリの機能としてまとめ買い機能が追加されております。複数商品の購入ご希望の場合はプロフィールに飛んで頂き、まとめ買いのボタンからご連絡ください。送料分お値引きさせて頂きます。迅速かつ安心なお取引を心がけております。ご不明点等ございましたら、お気軽にお尋ねください。
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