伊賀焼志野銘々皿5枚セット

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ご覧頂きありがとうございます。商品のプロフィールは必ず一度お読み下さいらくらくメルカリ便60サイズ(700円)分の送料込みの単価を提示しておるます。[伊賀焼]志野銘々皿5枚セット*新品・未使用品です。手作りで温かみのある上品な銘々皿です。お好きな方に購入頂けたらと思います。・サイズ径14.3cm×高さ4.0cm・素材陶器・電子レンジ可・食洗機陶器の為出来るだけ手洗いがよい・発送方法購入後らくらくメルカリで1~3日以内に発送します土・日・祝日除く