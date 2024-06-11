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MONTBLANC 万年筆、ボールペン
商品番号 N80962783050
商品名

MONTBLANC 万年筆、ボールペン
ブランド名 モンブラン
特別価格 税込 3,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

美品小さめサイズの二本セットです。長さは2本とも11cm前後になります。#MontBlanc#万年筆#ボールペン
http://narcologia.ru/goods/capitation745208.html
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