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商品詳細
美品小さめサイズの二本セットです。長さは2本とも11cm前後になります。#MontBlanc#万年筆#ボールペン
http://narcologia.ru/goods/capitation745208.html
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