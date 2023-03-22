大盆栽鉢／作家不名／常滑焼

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#大型盆栽鉢#時代物大型の時代盆栽鉢です。転居の為、手放す事に致しました。お使い頂ける方、よろしくお願い致します。【大きさ】横:40.5cm縦:33cm高さ:約6cm自宅使用し屋外に長い間置かれていたものです。落ちきれない汚れがあります。丁寧に時間をかけて、スポンジ水洗いしましたが使用には差し支えないかと思いますとても古い品物です。状態を画像でご確認いただき、経年品にご理解いただける方のご購入をよろしくお願いいたします。鉢の種類···盆栽鉢