リヤドロ 杖を持つ少女 希少 陶器 スペイン

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LLADRO リアドロ 陶器人形 杖を持つ少女 | ncrouchphotography.com



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【商品情報】 LLADROのフードが可愛い少女の陶器製置物。 【状態】 杖が欠損しています。 中古の長期保管品ですので、経年劣化あるとお考え下さい。 【サイズ】 高さ約22㎝【ご注意下さい】 プロフィール記載事項にご了承の上ご購入下さい。 中古品にご理解のある方のみご購入をお願いいたします。 二次流通品ですので、ご了承の上ご購入下さい。 画像の品がすべてで現状お渡しとなります。 発送には再利用の段ボールを使用させて頂く場合があります。 即購入可です。#陶器 #金彩 #洋食器 #花瓶 #薔薇 #手描き#ハンドペインティング #マグカップ#BONECHINA#ボーンチャイナ#royal#crown#derby#ロイヤルクラウンダービー#hutschenreuther#フッチェンロイター#copenhagen#ロイヤルコペンハーゲン#ginori#リチャードジノリ#MINTON#ミントン #ハドンホール#WEDGWOOD#wedgwood#ウェッジウッド#rosenthal#ローゼンタール#herend#ヘレンド #ロイヤルドルトン #ラリック #Harrods#ハロッズ#KAISER#カイザー社#BAVARIA#ババリア#ノリタケ #大倉陶園 #イギリス製 #ドイツ製 #イタリア製 #フランス製 #英国製#マイセン