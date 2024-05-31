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リヤドロ 杖を持つ少女 希少 陶器 スペイン
商品番号 I78602083064
商品名

リヤドロ 杖を持つ少女 希少 陶器 スペイン
ブランド名 リヤドロ
特別価格 税込 2,240 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【商品情報】　LLADROのフードが可愛い少女の陶器製置物。　　【状態】　杖が欠損しています。　中古の長期保管品ですので、経年劣化あるとお考え下さい。　【サイズ】　高さ約22㎝【ご注意下さい】　プロフィール記載事項にご了承の上ご購入下さい。　中古品にご理解のある方のみご購入をお願いいたします。　二次流通品ですので、ご了承の上ご購入下さい。　画像の品がすべてで現状お渡しとなります。　発送には再利用の段ボールを使用させて頂く場合があります。　即購入可です。#陶器　#金彩　#洋食器　#花瓶　#薔薇　#手描き#ハンドペインティング　#マグカップ#BONECHINA#ボーンチャイナ#royal#crown#derby#ロイヤルクラウンダービー#hutschenreuther#フッチェンロイター#copenhagen#ロイヤルコペンハーゲン#ginori#リチャードジノリ#MINTON#ミントン　#ハドンホール#WEDGWOOD#wedgwood#ウェッジウッド#rosenthal#ローゼンタール#herend#ヘレンド　#ロイヤルドルトン　#ラリック　#Harrods#ハロッズ#KAISER#カイザー社#BAVARIA#ババリア#ノリタケ　#大倉陶園　#イギリス製　#ドイツ製　#イタリア製　#フランス製　#英国製#マイセン
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