超超特大　ハイアライトオパール　蛍光オパール　北海道　然別　国産　鉱石　天然

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商品詳細
ハイアライトオパール北海道然別川流域産黄色〜黄緑（緑）の部分に北海道石を含みます。鹿追町の知人から譲り受けた石です。約259gあります。写真1〜6枚目 表写真7〜10枚目 裏石が大きいため、紫外線照射器に入りきらないので部分的に照射しています。・天然石のため内包物やヒビ、カケなどがある場合もあります。・照明機材や角度により色味や見え方などが変わる場合もあります。・鑑定書などは付いていません。・緩衝材に包んで発送します。
http://narcologia.ru/goods/Adder675775.html
http://narcologia.ru/goods/cryptographic700937.html
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