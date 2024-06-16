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商品詳細
置物 男の子高さ62㎝／約5.5kg外ではなく屋内に飾っていましたが、汚れ等あります。また、帽子の縁に欠けている箇所があります。（画像⑪）木の幹以外にも小さな穴があります。（画像⑫⑬他）長期間保管のためご理解いただける方お願いいたします。雑貨少女インテリアボーイガーデニングガーデン庭人形子供こどもオーナメントガーデンスタンド
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