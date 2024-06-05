◇新着◇Francfranc ファブリックソファ オットマン付き グレー

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Francfrancファブリックソファオットマン付きグレー◆サイズ幅188㎝、奥行き80㎝、高さ78㎝座面奥行き47㎝座面高さ40㎝オットマン57×57㎝◆コンディション座面に多少の使用感がありますがシミ、汚れなどは無く状態良いです全体的に綺麗だと思います当方素人ですので見落としあるかもしれません写真をよくご確認いただき中古である事をご理解の上ご購入ください神経質な方はご購入をお控えくださいこちら基本的には直接引き取りをさせて頂いております。引き取り場所は当社倉庫のある、【横浜市中区】になります。3万円以上の家具一部地域を除く一都三県自社配送無料キャンペーン中です(*^^*)いつ終わるかわからないのでお尋ねください※一都三県以外はたのメル便での対応になる為2出品になり配送料＋ソファ￥18500オットマン￥5000かかります。たのメル便をご利用の場合、一言お声掛け下さい。カラー...グレーサイズ...3～3.5人掛け（171～200cm）テイスト...アジアン・エスニック・モロッコ風,アンティーク・クラシック,インダストリアル,エレガント,カントリー調,コースタル・海岸風,シャビーシック,シンプル・ベーシック,ナチュラル,ポップ・カジュアル,ミッドセンチュリー,モダン,レトロ・ミッドセンチュリー,西海岸・マリン風,姫系・フェミニン・ロマンチック,北欧,和風,その他