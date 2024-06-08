アイボリー/グレージュ》スツール ベロア バイカラー 淡い色 かわいい ...

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ベロアバイカラースツール です☆エレガントで大人可愛い♡ゴールドのラインがアクセントになってます！アイボリー/グレージュ・ベージュ/ピンクの2色展開です！⚠️こちらはアイボリーグレージュ/のページです。他のカラーはコチラ→#yb0003サイズ：幅35cm×奥行35cm×高さ41cm【完成品】【梱包サイズ】37cm×37cm×44cm【梱包重量】約4.2kg【商品重量】約3.7kg【耐荷重】約115kg※組み立て不要。側生地:ポリエステル100%構造部材:積層合板クッション部:ウレタンフォーム金属部:スチール(メッキ塗装)#ゆっくん家具↑こちらをタップして頂くと他の出品している家具も見ることできます(ˆᴗˆ)！⚠️他サイトにも出品中ですので、ご購入前に在庫確認のためコメント下さい！⚠️注意⚠️⚪︎お取り置きは一切してません。⚪︎低価格での商品提供の為、海外工場にての生産、検品になります。国内検品基準とは多少異なる場合もございます。⚪︎土日祝は発送お休みしてます。発送目安は土日祝を除いた日数になります。⚪︎北海道・沖縄・離島には発送できません。⚪︎配送中の事故や紛失に関しましては責任取れません。ゆっくん家具 オシャレ プレゼント 韓国風キッチン 淡い民 スツール 大人可愛いリビング 椅子 イス ハンドメイド 撮影かっこいい シンプル かわいい 大人かわいい 6000