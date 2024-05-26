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- TIFFANY\u0026Co. 5thアベニュー デザートプレート ペア
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商品詳細
☆即日発送します☆ティファニー5thアベニュー プレート ペア(2枚)箱付きです。新品未使用です。撮影のために開封しました。昨年いただきました。箱にスレや汚れなどはなく綺麗です。発送時、蓋をマスキングテープで仮留めさせていただきます。お皿/お椀/デザート食器···ペア(2つ)、食器セット、皿/プレートグラス/カップ/酒器···ペア(2つ)
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http://narcologia.ru/goods/perforce548165.html
http://narcologia.ru/goods/providence407594.html
ティファニー 5thアベニュー ペア デザートプレート tiffany-54
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ティファニー 5thアベニュープレート 4枚セット-
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