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TIFFANY\u0026Co. 5thアベニュー デザートプレート ペア
商品番号 E93783452787
商品名

TIFFANY\u0026Co. 5thアベニュー デザートプレート ペア
ブランド名 ティファニー
特別価格 税込 1,714 円
在庫状況 あり

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商品詳細

☆即日発送します☆ティファニー5thアベニュー　プレート　ペア(2枚)箱付きです。新品未使用です。撮影のために開封しました。昨年いただきました。箱にスレや汚れなどはなく綺麗です。発送時、蓋をマスキングテープで仮留めさせていただきます。お皿/お椀/デザート食器···ペア(2つ)、食器セット、皿/プレートグラス/カップ/酒器···ペア(2つ)
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