ウェッジウッド　ベレスフォード　カップ＆ソーサー

購入後数回使用後、コレクションボードに飾ってました金彩等は綺麗です。スレ等も見当たりません。水跡まで気になさる方には不向きです同じ形のものを他にも出品しておりますので、よろしければご覧ください。発送に関してはプロフィールをご確認ください。



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