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ウェッジウッド　ベレスフォード　カップ＆ソーサー
商品番号 A51397389934
商品名

ウェッジウッド　ベレスフォード　カップ＆ソーサー
ブランド名 ウェッジウッド
特別価格 税込 1,739 円
在庫状況 あり

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商品詳細

購入後数回使用後、コレクションボードに飾ってました金彩等は綺麗です。スレ等も見当たりません。水跡まで気になさる方には不向きです同じ形のものを他にも出品しておりますので、よろしければご覧ください。発送に関してはプロフィールをご確認ください。
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