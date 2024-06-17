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アンティークフック キャップフック 壁付 壁掛け コート掛け 帽子置き 玄関
商品番号 B18118040659
商品名

アンティークフック キャップフック 壁付 壁掛け コート掛け 帽子置き 玄関
ブランド名 Bankle
特別価格 税込 1,920 円
在庫状況 あり

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商品詳細

こちらはアンティークの帽子フック付きコート掛け２つセットでの出品です。2個隣同士で取りつければ玄関の主役になります。このようなキャップフック付きのコート掛けが好きで集めていますが多くなりましたので出品させていただきました。フランスやイギリスのアンティークを取り扱うお店で購入しました。玄関で一度使ったことがあります。詳細は画像でご確認くださいませ。最初と最後の画像はイメージです。実際ショップではこのように古材に数個取り付けて売られているものもありました。テイスト···アンティーク、ナチュラル、レトロ、インダストリアル、カントリー風主な素材···木製
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