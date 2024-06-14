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【E2】ロイヤルコペンハーゲン 犬 プレート ドッグプレート ボクサー
商品番号 T27277213998
商品名

【E2】ロイヤルコペンハーゲン 犬 プレート ドッグプレート ボクサー
ブランド名 ロイヤルコペンハーゲン
特別価格 税込 2,590 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただき有り難うございます。犬の部分が僅かに盛り上がったとても素敵な絵皿、プレートです。サイズ:縦横約10.5cm、高さ約2cmブランド:ロイヤルコペンハーゲン等級:1級品製造国:デンマーク年代:1954年状態:ヒビ、カケの無い良好な状態です。目立たない微細なキズやスレはございますが、とても綺麗なヴィンテージ品と言えると思います。箱、プレート立ては付属しません。申し訳ございませんが、お値段の交渉はしておりません。他でも販売しておりますので、ご購入前にコメントをお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/conception456257.html
http://narcologia.ru/goods/financier603660.html
http://narcologia.ru/goods/peroration932615.html
【E2】ロイヤルコペンハーゲン 犬 プレート ドッグプレート ボクサー
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