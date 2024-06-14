《ガーデン雑貨》くまのオブジェ H10 ミニベア 2個セット

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ご覧いただき誠にありがとうございます♪ガーデン雑貨、植木鉢など多数出品中です。是非お立ち寄りください♪♪→#kaigorou雑貨【商品名】◉くまのオブジェ×2個セット(輸入雑貨)◉サイズ高さ約10㎝【商品説明】可愛いくまのぬいぐるみのオーナメント♪2個セットで出品いたします。。。まるで本物のストーンオブジェのように細かく作り込まれたハンドメイド一点もの。。。お気に入りのテラコッタの飾り付け、またインテリアなどにいかがでしょうか♪♪【注意事項】•一部欠けがあります。(写真参照)•アウトレット商品となります。•新品未使用品ですが、塗料剥がれ、色あせ、汚れ、細かな欠け、キズ、ヒビ、穴あき等がある場合がありますがアンティークものとご理解ご了承いただける方のみご検討ください。•アンティークもの、ハンドメイド商品ですので購入時からの雑感、サイズ誤差、不揃い等があります。•汚れを楽しみたい方もいる為、あえて水洗いせずに発送いたします。苔、土汚れ、垢汚れ、付着物などが残った状態ですので気になる方、ご自身での洗浄をお願いいたします。【ワード】152441ガーデニング庭庭づくり花アンティーク寄せ植えプランター#ガーデン雑貨#植木鉢#アンティーク#テラコッタ#素焼き鉢#陶器鉢#イングリッシュガーデン#洋風ガーデン#寄せ植え