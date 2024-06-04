ぷりけつBUHIトルソー５号　フレンチブルドッグ　フレブル

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商品詳細
フレンチブルドッグのトルソーになります(^^)オリジナルのぷりけつ生地をおでこ・足裏・しっぽに使用した世界に1つだけのトルソーです♡同じ生地で作成する予定はありません(^^)ワイヤーは入っていませんが、できるだけ綿を詰めているので自立して立ちます。顔は正面でわなく少し斜めを向いた感じに仕上げています。お部屋や玄関のワンポイントにとても可愛いトルソーです(人*´∀｀)。*゜+全長、高さ、約40cmほどです♪フレブルトルソー別のサイトにも出品しております。時間差で売り切れの際は誠に申し訳ありませんがキャンセルさせていただきます。※この商品は着払いになります。120サイズのダンボールに入れて和歌山から発送させていただきます。よろしくお願いいたします。発送後、配送料金をお知らせいたします。
http://narcologia.ru/goods/cotton358561.html
http://narcologia.ru/goods/mythic760935.html
http://narcologia.ru/goods/mobilehome648843.html
ぷりけつBUHIトルソー♡５号 フレンチブルドッグ フレブル その他 ...
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フレブルトルソー(BUHIぐるみ)⑦ | 空のメ・コパン powered by BASE
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INK by HARIO TRD. BUHIプレ プレミアム フレンチブルドッグ グレージュ フレブル IK-BHP-GG INK
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フレブルトルソー ブラック - かちこれGALLERY | minne 国内最大級 ...
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