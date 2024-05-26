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- v143 江戸時代 古伊万里 極上金魚図 八寸皿 飾り皿
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商品詳細
X商品をご覧頂き、有難うございます。古伊万里金魚図八寸皿です。ソゲ、ニュウ、経年の汚れございます。必ず商品の状態を画像でご確認の上、ご検討をお願い致します。◆サイズ（約）・高さ 2㎝/直径 22.5㎝/重量 530g◆付属品：無どうぞ宜しくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/assessor297903.html
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate373748.html
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