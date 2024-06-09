ポケモンカードまとめ売り sr以上18枚セット ①

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商品詳細
ポケモンカードまとめ売りです。オリパ産やまとめ買いの不要カードが混ざっておりますので、一律プレイ用でお願いします(❁ᴗ͈ˬᴗ͈)バラ売りは不可他の出品商品とのまとめ買いの場合は送料分値下げ致します(*ˊᵕˋ*)即購入OKです┏○ペコッ発送はビニールバックに入れてプチプチ封筒にて発送予定です。ファイルは商品に含まれておりません。
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