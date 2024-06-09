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ポケモンカードまとめ売り sr以上18枚セット ①
商品番号 S98357232373
商品名

ポケモンカードまとめ売り sr以上18枚セット ①
ブランド名 Sspare
特別価格 税込 3,348 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポケモンカードまとめ売りです。オリパ産やまとめ買いの不要カードが混ざっておりますので、一律プレイ用でお願いします(❁ᴗ͈ˬᴗ͈)バラ売りは不可他の出品商品とのまとめ買いの場合は送料分値下げ致します(*ˊᵕˋ*)即購入OKです┏○ペコッ発送はビニールバックに入れてプチプチ封筒にて発送予定です。ファイルは商品に含まれておりません。
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