手書きの兎の文箱　指物

とても可愛い兎の文箱 中は2段となっていて みての通り楽しい作りです。箱自体も指物師の仕事です。木釘を使用した丁寧な作りになっています。状態は未使用の保管品です。サイズは裁縫箱程度です。素材は桐です。＃兎#うさぎ#兎箱 #兎と月#兎の箱#指物師#漆器#輪島塗ほぼ日アルネクウネル天然生活アンドプレミアム無印良品マーガレットハウエルなどナチュラルで丁寧な暮らし好きな方にオススメです。曲げわっぱ 三谷龍二 余宮隆花岡隆鈴木麻起子吉田次朗辻和美林拓児伊藤環福岡彩子鹿児島睦青木良太辻和美内田鋼一大谷哲也安藤雅信一柳京子村上躍赤木明登イイホシユミコ辻和美渡辺有子 ピーターアイビー桐島かれん ハウスオブロータス フードフォーソート arts\u0026scienceアーツアンドサイエンス 雅姫 ハグオーワー クロス トリトンカフェ イオグラフック池田優子 コンランショップリビングモチーフ 伊藤まさこ アルネ船串篤司村上雄一二階堂明弘中園晋作吉田次朗井山三希子小澤基晴都築明石川裕信安福由美子



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