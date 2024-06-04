⭐️レコードキーパー⭐️虹⭐️成長干渉⭐️トマスゴンサガ産⭐️自立

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▪️サイズ▪️高さ7センチ幅5センチ奥行き4.8センチ天然石の計測のため、他詳細がありますがご了承ください。▪️特徴▪️いくつかのファセットにはっきりとレコードキーパーがあります。虹もあります。自立もします。バランスの良いクラスターで、透明度もあります。1番大きなファセットには、大きくレコードキーパーのような、成長線があります。面白いのは、中心部分に斜めに切り込んだような成長干渉があること。地層のズレのようにズレが生じています。また剥離跡も美しく、見ごたえたっぷりなクラスターです。▪️発送前に▪️￼ご希望であれば、発送前に、ホワイトセージで浄化をしてから、お手元にお届けいたします。また、気持ちばかりではありますが、ドライのホワイトセージをお付けいたします。ご自宅での浄化にどうぞお使いください。#トマスゴンサガ#トマスゴンサガ産#トマス#水晶#天然石#水晶クラスター#パワーストーン#浄化