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- ⭐️レコードキーパー⭐️虹⭐️成長干渉⭐️トマスゴンサガ産⭐️自立
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商品詳細
▪️サイズ▪️高さ7センチ幅5センチ奥行き4.8センチ天然石の計測のため、他詳細がありますがご了承ください。▪️特徴▪️いくつかのファセットにはっきりとレコードキーパーがあります。虹もあります。自立もします。バランスの良いクラスターで、透明度もあります。1番大きなファセットには、大きくレコードキーパーのような、成長線があります。面白いのは、中心部分に斜めに切り込んだような成長干渉があること。地層のズレのようにズレが生じています。また剥離跡も美しく、見ごたえたっぷりなクラスターです。▪️発送前に▪️￼ご希望であれば、発送前に、ホワイトセージで浄化をしてから、お手元にお届けいたします。また、気持ちばかりではありますが、ドライのホワイトセージをお付けいたします。ご自宅での浄化にどうぞお使いください。#トマスゴンサガ#トマスゴンサガ産#トマス#水晶#天然石#水晶クラスター#パワーストーン#浄化
http://narcologia.ru/goods/unusable557374.html
http://narcologia.ru/goods/sci-fi90847.html
http://narcologia.ru/goods/freezer835598.html
トマスゴンサガ産水晶☆ グランドレコードキーパー・イシス・ツイン ...
トマスゴンサガ産水晶クラスター 薄いオーラフレイム、レコードキーパー、イシス、タイムリンク、レインボー - 水晶専門店 EXークリスタル
トマスゴンサガ産水晶☆ グランドレコードキーパー・イシス・ツイン ...
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トマスゴンサガ産水晶 グランドレコードキーパー・イシス・タイム ...
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