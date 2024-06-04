【送料込・昭和レトロ】ボトル　プリザーブドフラワー ・ドライフラワー

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プリザーブドフラワーガラス瓶・ボトルフラワー・ドライフラワー◼︎サイズ高さ:約31cm直径:約16cm#その他の工芸品などこちらにもボトルに入っていますので、ホコリがお花にかかり汚れる心配がありません。テーブルやチェストの上に置くと、お部屋の雰囲気も柔らかくなり、インテリアの変化を楽しめます。あみカゴのバスケットにレトロなお花の組み合わせが、エモいです。#昭和レトロ#ドライフラワー#ガラスドーム#ボックスフラワー#瓶入りフラワー#造花#エモい#プリザーブドフラワー#インテリア小物#フラワーボトル#バスケット#編みカゴ#レトロポップ#観葉植物#グリーン#癒し#ほっこり#ほのぼの#模様替え#気分#カントリー#お花#モチーフ#ジオラマ#スタジオ#平成#エモい個人保管品ですので予めご了承ください。ご覧いただきありがとうございます。種類···その他素材···ガラステイスト···アンティーク・クラシック、エレガント、カントリー風、ナチュラル、ポップ・カジュアル、モダン、レトロ・ミッドセンチュリー、西海岸・マリン風、姫系・フェミニン・ロマンチック高さ···30～39.9cm