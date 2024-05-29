●価格交渉.ご質問はお気軽にお問い合わせください。●コメント途中でも、先に購入の方を優先します。●必ず自己紹介・説明文をご覧下さい。●購入前のコメントは不要です。●お取り置き対応は致しません。●土日祝祭日は対応不可です。予めご了承ください。《商品名》★英国陶器WinstanleyCatウィンスタンレイキャットサバトラ猫フィギュリン《商品説明》★ウィンスタンレイ女史は40年の長きに亘り、陶器の猫を作り続けてきました。猫たちの動きの一コマを切り取り、活き活きと再現した作品は、息づかいと温もりが伝わってくるようで、世界中の愛猫家、コレクターの注目を集めています。ウィンスタンレイ・キャットの一番の特徴は、目。キャセドラル・グラス・アイと呼ばれるその目は、どの位置に立って見ても猫の瞳が追いかけてくるキャセドラル・アイ。一体一体丁寧に手作りされ、手彩色された猫たちは、同じもののない、オンリー・ワンです。《商品仕様》★サイズ：1(高さ15.9cm程度)※素人採寸ですので、多少の誤差はご容赦下さい。 《商品状態》★底部に擦れや汚れが少しあり若干焼きの甘い箇所はありますが、貫入は陶器の特性で基本的には傷とは考えておりません。陶器の重量感もしっかりとあるクオリティの高い作品でとてもチャーミングです。詳細は写真にてご確認ください。《付属品》※付属品に関しては写真にてご確認いただけるものが全てとなっております。《管理コード》WANLP1316



C5622☆ウィンスタンレイキャット サバトラ猫 英国陶器-eastgate.mk



英国陶器 Winstanley Cat ウィンスタンレイキャット 目が追いかける陶器のサバトラ猫 - 輸入・アンティーク雑貨「ANTRO」



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2023年最新】ウィンスタンレイキャットの人気アイテム - メルカリ



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❇️ウィンスタンレイキャット(ケンジントンキャット)サイズ2、白い舌 ...



英国生まれの可愛いクロネコ、陶器で出来たウィンスタレイキャット