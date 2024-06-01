昭和レトロ新品未使用18－8ステンレスワインクーラー2個セット→単品お買い上げ可

※断捨離当時物懐かしい昭和レトロ新品未使用18－8ステンレスワインクーラー2個セットが食器棚から見つかりました。出品価格2個→6560円 合計2200円値引き ★出品価格2個→4360円 《850円送料込み》出品価格1個→3380円 合計1000円値引き ★出品価格1個→2380円 《750円送料込み》新品未使用ですが長期自宅保管品の為2個共に直径約1cmの輪っかの軸と直径約4cmの輪っかに約3mmの丸い劣化錆びが有りますお手数ですが写真5から8でご確認御願い致します。中側と内側に劣化は見られませんが素人目視の確認の為傷汚れの見落としがあるかも知れません。ご確認ご検討宜しくお願い致します。何方かにご利用頂けましたら嬉しいです！サイズ上直径 約16cm高さ 約16cm底直径 約14cmカラー...シルバー



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