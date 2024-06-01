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チャート石F特大21.4㎏　岐阜石　庭石　割栗石　ロックガーデン　ドライガーデン
商品番号 C39947664905
商品名

チャート石F特大21.4㎏　岐阜石　庭石　割栗石　ロックガーデン　ドライガーデン
ブランド名 Cankle
特別価格 税込 1,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

チャート石　岐阜石　割栗石　サイズ特大約21.4㎏実際にお届けする石の写真です。複数ご購入で割引きします。　　ご覧のモニターの設定により実物の色と多少異なる場合があります。サイズ、色味、形などでの返品、交換はできませんのでご了承下さい。ロックガーデン、ドライガーデン、カリフォルニアガーデンなどで使われる人気な色合いのチャート割栗石です。玄関前のアプローチに置いてみたりシンボルツリーの周りに並べてみたりガビオンに入れたり色々な使い方ができる石です。石のサイズ、色味などでクレームは一切受け付けておりません。みかも石、ミカモ石、三毳石、岐阜石、砂利、庭、ヤシ、アガベ、キャメルロック、（庭　庭石　ガーデニング　DIYアガベ　ユッカ　ロストラータ　サボテン　ヤシ　ソテツ）#石屋ストーン#石屋ストーンチャート石
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