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天然石ブルーフローライト高品質ポイント①
商品番号 T13606844134
商品名

天然石ブルーフローライト高品質ポイント①
ブランド名 Tankle
特別価格 税込 2,152 円
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商品詳細

天然石ブルーフローライト高品質ポイント虹入りトゲトゲした心を和らげ、穏やかな気分を取り戻させてくれます。抑圧された感情を解き放ち、余計な邪念を洗い流して、魂やオーラを浄化してくれるでしょう。また、思考力が高まり、冷静に対処できるようになるため、「仕事や勉学の向上に良い石」だと伝えられています。
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