☆リヤドロ 「楽しいお友達 」☆絶版品 希少 MY HAPPY FRIEND

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LLADROMYHAPPYFRIENDリヤドロ少年花6824☆少年の携えた花かごにやって来た一羽の小鳥を、優しく迎える表情がとても印象的な作品です。☆リヤドロのアーティストによる手作業で作られた花は、とても繊細な作りになっており、本物と見紛うばかりの美しいさ。少年と小鳥との楽しい会話が聞こえてくるようです■作品番号：6824■サイズ（本体）：H21×W12×D9cm他、２点出品してます。同時購入でお値引き対応致します。【リヤドロは、すべて手作業で作られているため、同じシリーズであってもひとつひとつ違った表情をしております。予め、ご了承くださいませ。】★大切に保管していたので、目立った汚れ、破損等もなく綺麗な状態で劣化もないと思いますがアンティーク保管品としてご理解願います。神経質な方はご遠慮下さい。リヤドロ社純正ボックスは、ありませんので緩衝材でしっかりと梱包させていただきます。★【送料について】北海道、鹿児島、沖縄、離島には別途送料がかかります※お送りできない場合もありますので離島、北海道、鹿児島、沖縄への発送の際はその旨必ずコメントにて確認ください。⚠️プロフィールをご一読下さい。★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆購入手続きに進んだ段階でのご質問、値引交渉は一切お受け致しません。気になる点、ご質問がございましたらコメントにて事前に、お気軽にご連絡ください。★コンビニ払いの方は、ご遠慮下さい。#リヤドロ#LLADRO#リアドロ#花籠#子犬#花飾り#男の子#女の子#髪飾り#少女#フィギュア#人形#マイセン#ティファニー#ウェッジウッド#ハロッズ#レディース#陶器