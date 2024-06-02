フェアリー　ラブラドライト

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天然石の為 ヒビ 傷 凹み 欠け クラック等あります。ご了承の上購入お願い致します。何か気になる点がありましたら先にコメント頂ければ分かる範囲であれば対応致します。神経質な方は購入をお勧めしません。自立はしません