NEW ERA NY ヤンキース2023 Armed Forces Day

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カラー···オリーブグリーン形···ベースボールニューエラ59FIFTYニューヨーク ヤンキース2023ArmedForcesDayモデル日米人気モデル■SIZE■71/259.6cm73/8.58.7cm各一点出品■COLOR■Crownクラウン：OliveGreen/オリーブグリーンLogoロゴ：Black/ブラックvisorつば:OliveGreen/オリーブグリーンUnderVisorつば裏：gray/グレーSweatband汗止め：Black/ブラック■CONDITION■新品未使用 日米人気モデルUSA買い付け ※サイズステッカーに細かな傷があります （買い付け時からの物です） 帽子の折しわが全ての帽子に共通してある事をご了承ください。上記の、内容は不良品の対象外となります。海外企画となります。国内企画とサイズ感や縫製品質が異なりますのでご了承ください。【梱包画像は梱包した状況の画像なので他の商品をモデルとして使用しています。商品のお間違えのないようご注意下さい。】■REVIEW■ArmedForcesDayとは？アメリカの軍人や殉職者を讃える記念日の2023モデルアメリカでは即売り切れる人気商品ですオリーブグリーンのニューヨーク ヤンキースロゴはブラックで刺繍バッグはアメリカの国旗 最高の兵士と刺繍されたサイドパッチストーリーファッションだけではなくサバゲープレイヤーにも人気なNEWERAキャップですアメリカでは人気モデルのため 今後入手は難しくなると思われますカッコイイ誰とも被らないニューエラ59fiftyが冠りたい！そんな方におすすめです■ご購入前に必ず見てください■この度は私の出品商品の観覧ありがとうございます。 購入に前に以下をお読みになり同意の上での購入と判断させていただきます■一度でも商品を使用すると中古品となり 返品不可となります。 限定品や別注品の出品の為サイズ間違えの 返品交換も不可となります。■輸送中の破損などその他 出品者に非がない事に対しての クレームリーターンは対応出来ません