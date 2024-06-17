PWA IDSL　4PANEL CAP ロングビルキャップ　ジェットキャップ

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PWAFAKE-RIP4PANELCAPmadebyIDSLカラー:ベージュサイズ:L(約58〜66cm)金沢を拠点とするブランド「IDSL」に生産を依頼した定番の4パネルキャップ。日本の職人が1点1点丁寧に生産している。素材はミニリップストップ柄の様に、均一に穴が空いた高性能のポリエステル素材。通気性が良く、蒸れにくい素材で、頭皮に優しい。その他不明な点がありましたら、コメントお願い致します。