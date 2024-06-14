Vivienne Westwood ⭐︎ネクタイ

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商品詳細
柄・デザイン···ストライプ30年前に原宿で購入したVivienneWestwoodのストライプネクタイになります。部分、部分にシワがあります。Beauty\u0026Beastのような個性あるジャケットに合わせても、シンプルなシャツにも合わせやすいです。ユニセックスなデザインなので女性の方でも可愛いと思います。↑ブランド名はVivienneWestwoodになります。こちらのデザインはお気に入りで自宅保管していたのですが、シワなども少々あるためお値引きします。#VivienneWestwood#ネクタイ
http://narcologia.ru/goods/Lincoln449702.html
http://narcologia.ru/goods/subtropical302501.html
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