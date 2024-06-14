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Vivienne Westwood ⭐︎ネクタイ
商品番号 B82722735730
商品名

Vivienne Westwood ⭐︎ネクタイ
ブランド名 ビビアンウエストウッドメリッサ
特別価格 税込 1,710 円
在庫状況 あり

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商品詳細

柄・デザイン···ストライプ30年前に原宿で購入したVivienneWestwoodのストライプネクタイになります。部分、部分にシワがあります。Beauty\u0026Beastのような個性あるジャケットに合わせても、シンプルなシャツにも合わせやすいです。ユニセックスなデザインなので女性の方でも可愛いと思います。↑ブランド名はVivienneWestwoodになります。こちらのデザインはお気に入りで自宅保管していたのですが、シワなども少々あるためお値引きします。#VivienneWestwood#ネクタイ
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