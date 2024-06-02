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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。WhitehouseCoxホワイトハウスコックス黒、茶2本セットです。どちらもサイズは 34/85です。(写真4,5)長さ(バックル先端からの全長)約110cm巾 (バックル付け根の巾)約3.2cm(写真7,8)使用感あります。バラ売りは対応いたしません。よろしくお願いいたします。ベルトメッシュベルト
http://narcologia.ru/goods/revamp676522.html
http://narcologia.ru/goods/composite361454.html
http://narcologia.ru/goods/enquire115489.html
Whitehouse Cox ホワイトハウスコックス 2本セット
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