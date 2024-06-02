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Whitehouse Cox ホワイトハウスコックス 2本セット
商品番号 R69911941227
商品名

Whitehouse Cox ホワイトハウスコックス 2本セット
ブランド名 ホワイトハウスコックス
特別価格 税込 5,040 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。WhitehouseCoxホワイトハウスコックス黒、茶2本セットです。どちらもサイズは　34/85です。(写真4,5)長さ(バックル先端からの全長)約110cm巾　(バックル付け根の巾)約3.2cm(写真7,8)使用感あります。バラ売りは対応いたしません。よろしくお願いいたします。ベルトメッシュベルト
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